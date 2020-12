© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell'avvio oggi della campagna di vaccinazione anti Covid-19. (Rin)