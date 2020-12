Business news: Cina, riautorizzazione Boeing 737 Max non dipenderà da considerazioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno dei velivoli Boeing 737 Max sui cieli della Cina dipenderà unicamente da valutazioni legate alla sicurezza, e non da considerazioni politiche. Lo riferiscono i media di Stato cinesi, commentando il recente via libera della Federal Aviation Administration statunitense (Faa) al riavvio dei voli di quel modello di aeromobile, protagonista di due disastri aerei tra il 2018 e il 2019. Dato lo stato delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, l'attenzione è ora rivolta all'Amministrazione per l'aviazione civile della Cina (Caac), organismo preposto alla sicurezza dell'aviazione civile in Cina da cui dipenderà la decisione in merito alla ripresa dei voli del 737 in quel Paese. Il quotidiano "Global Times" ricorda che la Caac è stata la prima autorità ad ordinare la messa a terra del 737 Max sulla base della propria "politica di tolleranza zero per i rischi aeronautici"; secondo il quotidiano, l'agenzia assumerà una decisione sulla base dei medesimi criteri, a margine di una serie di collaudi ai materiali e ai sistemi del 737. (Cip)