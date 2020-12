Business news: Cina, Banca mondiale prevede ripresa rapida ma avverte che persistono rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un forte calo nel primo trimestre del 2020, l'attività economica in Cina si è normalizzata più rapidamente del previsto, aiutata da un'efficace strategia di controllo della pandemia di coronavirus, da forti misure politiche e da esportazioni sostenute. Sebbene rapida, la ripresa è stata irregolare, con la domanda interna che sta recuperando più lentamente della produzione e il consumo più lentamente degli investimenti. È quanto emerso dal rapporto "From Recovery to Rebalancing", l'edizione di dicembre 2020 del China Economic Update della Banca mondiale. Il rapporto prevede che la crescita economica in Cina rallenterà bruscamente al due per cento nel 2020 prima di rimbalzare al 7,9 per cento nel 2021, poiché l'attività economica dovrebbe allargarsi agli investimenti e ai consumi privati, in risposta al miglioramento della fiducia dei consumatori e delle imprese e alle migliori condizioni del mercato del lavoro. I rischi per la ripresa economica della Cina sono elevati ma sostanzialmente equilibrati. Parlando dei lati negativi, i ricorrenti ritorni di ondate epidemiche potrebbero continuare a interrompere l'attività economica, nonostante gli sforzi per sopprimere la diffusione del virus. Lo shock pandemico ha anche accentuato le vulnerabilità preesistenti e interconnesse dei bilanci aziendali, bancari e governativi che peserà sulla crescita della Cina. Il rapporto prevede che l'ambiente globale rimarrà impegnativo e altamente incerto. (Cip)