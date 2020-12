Business news: Cina, Pechino sospende voli con Regno Unito causa variante coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenendo conto delle pratiche adottate da altri paesi, la Cina ha deciso di sospendere i voli tra la Repubblica popolare e il Regno Unito a causa della variante del coronavirus diffusasi recentemente nel Paese. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri cinese il 24 dicembre. La compagnia aerea cinese Sichuan Airlines aveva già sospeso i voli sulla rotta Regno Unito-Cina con uno scalo in un Paese terzo. Diversi Paesi hanno segnalato casi di persone infette dalla nuova variante di coronavirus confermata nel Regno Unito. Almeno 40 Paesi hanno sospeso i voli o adottato misure di ingresso più severe per frenare la diffusione della variante, risultata fino al 70 per cento più trasmissibile. Gli esperti cinesi inizialmente avevano ritenuto che la Cina non dovesse tagliare tutti i voli dal Regno Unito o inasprire ulteriormente le politiche di viaggio, poiché le misure di controllo epidemico della Repubblica Popolare sulla prevenzione delle infezioni dall'estero erano già molto severe e avevano ottenuto buoni risultati. (Cip)