Business news: Egitto, Fondo monetario sblocca 1,67 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio d'amministrazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la prima revisione del programma di riforme economiche dell'Egitto, nell'ambito di uno Stand-By Arrangement (Sba) di 12 mesi, che consente alle autorità di ricevere un sostegno da 1,67 miliardi di dollari. Lo fa sapere una nota dell'Fmi. L'Egitto ha gestito bene la pandemia Covid-19 e la relativa interruzione dell'attività economica, adottando misure proattive per far fronte alle esigenze sanitarie e sociali e sostenere i settori più direttamente colpiti dalla crisi, evidenzia l'Fmi. Tuttavia, ci sono ancora dei rischi per le prospettive, in particolare perché una seconda ondata della pandemia aumenta l'incertezza sul ritmo della ripresa interna e globale. Un progresso costante nelle riforme strutturali e di governance è essenziale per promuovere una crescita maggiore, più verde e più inclusiva guidata dal settore privato, compresa la continua attenzione al rafforzamento della trasparenza delle imprese di proprietà statale, garantendo parità di condizioni per tutti gli agenti economici e l'eliminazione degli ostacoli burocratici allo sviluppo del settore privato. (Res)