Business news: Iraq avvia esportazione carburante verso il Libano

- Il ministro del Petrolio iracheno ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con il Libano per avviare le forniture di esportazione di carburante a Beirut nel 2021 a prezzi di mercato. Lo riferisce una nota del ministero del Petrolio iracheno. L'annuncio giunge dopo l’incontro avvenuto a Baghdad tra il ministro del Petrolio iracheno Ihsan Abdul Jabbar e la controparte libanese Raymond Ghajar, ministro dell’Energia e delle Risorse idriche del Libano. Secondo quanto dichiarato dal ministro del Petrolio iracheno le quantità di carburante saranno "limitate e verranno annunciate in seguito" e copriranno parte del fabbisogno del Libano per generare energia. Da parte sua Ghajar ha riferito che è stato deciso di importare olio combustibile dall'Iraq per coprire il fabbisogno delle centrali elettriche libanesi. (Res)