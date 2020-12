Business news: Di Maio conclude missione in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con i saluti del personale dell’ambasciata d’Italia a Doha e dei rappresentanti di Ice e delle forze militari italiane di stanza nella base di Al Udeid la visita in Qatar del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. La missione del responsabile della Farnesina ha preso il via con l’obiettivo di programmare e creare nuove opportunità economiche per l’Italia e rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi come dimostrato dalla firma del memorandum d’intesa relativo al dialogo strategico fra il ministero degli Esteri dello Stato del Qatar e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia. Durante la sua permanenza a Doha, Di Maio ha avuto incontri tra gli altri con l’omologo Abdulrahman al Thani, con il vice emiro Abdullah Bin Hamad al Thani, il premier e ministro dell’Interno qatariota, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani, il ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Qatar, Jassim Bin Saif al Sulaiti e la sceicca Moza bint Nasser, madre dell’emiro Tamin bin Hamad al Thani, e presidente della Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (Qf). Durante l’incontro con l’omologo, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, Di Maio ha discusso lo stato delle relazioni bilaterali di cooperazione fra i due Paesi e degli ultimi sviluppi regionali, specialmente la questione libica e altre questioni di interesse condiviso. A margine dell’incontro è stato firmato un memorandum d’intesa relativo al dialogo strategico fra il ministero degli Esteri dello Stato del Qatar e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia. In base a quanto riporta l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, il ministro Al Thani ha riferito che il dialogo strategico fra i due Paesi “mira al rafforzamento delle relazioni politiche e diplomatiche e allo sviluppo dei legami bilaterali, nell'ambito di investimenti, commercio, energia, agricoltura e sicurezza alimentare, turismo, cooperazione negli affari culturali, istruzione, scienza e tecnologia, salute, sport e gioventù”. Questa mattina Di Maio ha invece co-presieduto la tavola rotonda sulla Green Economy insieme al ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Qatar, Jassim Bin Saif al Sulaiti durante la quale è stata discussa la collaborazione per lo sviluppo delle tecnologie con un particolare focus sulle energie rinnovabili e i trasporti sostenibili. Di Maio è stato ricevuto dal vice emiro Abdullah Bin Hamad al Thani con il quale ha affrontato diversi dossier, in particolare le relazioni bilaterali, la crisi in Libia, l’Iran e i rapporti interni al Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Le opportunità di cooperazione con il Qatar, in particolare nei settori dell’energia, delle infrastrutture, nel digitale e nell’economia verde sono state invece al centro del colloquio con il premier e ministro dell’Interno del Qatar, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani. Secondo quanto riporta la Farnesina in un messaggio sul suo profilo Twitter, nell’incontro il ministro Di Maio ha sottolineato come il Qatar sia un partner cruciale e un mercato promettente per l’Italia soprattutto per quanto riguarda energia, infrastrutture, digitale ed economia verde. Il rafforzamento della collaborazione culturale e nel settore scientifico tra Italia e Qatar alla luce dei progetti già attivi congiunti nell’ambito della ricerca contro il Covid-19 e della promettente cooperazione in altri settori, sono stati invece i temi discussi durante l’incontro tra il responsabile della Farnesina e la sceicca Moza bint Nasser, madre dell’emiro Tamin bin Hamad al Thani, e presidente della Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (Qf). Di Maio ha visitato inoltre il Supreme Committee for Delivery & Legacy per i Mondiali di calcio che si terranno a Doha nel 2022, accompagnato dal segretario generale, Hassan al Thawadi. (Res)