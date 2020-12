Business news: Iraq, annunciata firma accordo con Daewoo per realizzazione porto di Al Faw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell’Iraq, Nasser al Shibli, ha annunciato l’accordo raggiunto con la compagnia coreana Daewoo per la realizzazione del porto di Al Faw, nel sud del Paese, che sarà firmato nei prossimi giorni. Secondo quanto riferisce un comunicato del ministro, “il consiglio dei ministri ha approvato durante la seduta l’autorizzazione al ministero dei Trasporti per firmare un contratto con la compagnia coreana Daewoo, per iniziare a realizzare il grande porto di Al Faw”. L’autorizzazione, ha proseguito il ministro, è giunta “dopo un duro sforzo e faticosi negoziati”. Poco dopo la firma, ha aggiunto Al Shibli, “avrà luogo l’inizio della costruzione, e cominceremo a realizzare i cinque progetti su cui verte il contratto”. Dopo aver vinto una gara contro una compagnia cinese, esclusa perché "non specializzata nella costruzione di porti", Daewoo dovrà costruire cinque dei più di 50 ormeggi previsti nel progetto iniziale del nuovo porto iracheno. (Res)