Business news: Siria, nel 2020 la lira ha perso il 211 per cento del suo valore

- Nel corso del 2020 la lira siriana ha perso circa il 211 per cento del suo valore. Secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid", all’inizio dell’anno il valore della moneta sul mercato non ufficiale ammontava a 900 sul dollaro Usa, per poi svalutarsi fino a raggiungere negli ultimi mesi quota 2.800 rispetto alla valuta statunitense. L’aumento delle speculazioni dovrebbe peggiorare ulteriormente il quadro nel prossimo futuro, anche a fronte del collasso dell’economia, del calo delle risorse e dell'aumento delle sanzioni. La lira ha cominciato quest’anno con una forte riduzione, dovuta secondo gli analisti alla decisione del presidente Bashar al Assad di penalizzare le transazioni in valuta diversa da quella locale. La mossa ha avuto un effetto sulle rimesse, considerate la fonte primaria di valuta estera del Paese dopo il declino delle esportazioni e il blocco totale del turismo. Dopo essere calato da 900 a 1.200 sul dollaro a fine gennaio, il tasso di cambio non ufficiale si è stabilizzato alla fine del primo trimestre a 1.230, prima di essere colpito nuovamente il 17 giugno dalle sanzioni del Caesar Act statunitense. (Res)