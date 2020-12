Business news: Tunisia, Banca mondiale, necessario ricostruire potenziale imprese locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla situazione economica della Tunisia, che fornisce valutazioni complete delle tendenze economiche in corso nel Paese, e un’analisi delle maggiori sfide allo sviluppo dell’economia nazionale. Nel Paese, riferisce la Banca mondiale, è atteso un calo della crescita più marcato rispetto alla maggioranza dei vicini regionali; ciò è dovuto al fatto che la Tunisia sia entrata nella crisi del Covid-19 durante un periodo di crescita lenta e di aumento dei livelli del debito. Dopo una contrazione prevista del 9,2 per cento nel 2020, la crescita dovrebbe accelerare temporaneamente, segnando un rimbalzo al 5,8 per cento del 2021, mentre cominceranno ad attenuarsi gli effetti della pandemia. Ciò nonostante, le debolezze strutturali preesistenti dovrebbero trascinare nuovamente l’economia tunisina in una traiettoria di crescita più modesta, ovvero del 2 per cento nel 2022. Il rallentamento della crescita comporterà la perdita di alcuni progressi fatti in passato in materia di occupazione e riduzione della povertà: la disoccupazione dovrebbe infatti aumentare, così come la quota della popolazione potenzialmente in condizioni di povertà. Le prospettive dei bilanci, prosegue il rapporto, lasciano intravedere un quadro serrato e un margine di manovra limitato per le misure di rilancio, mentre l’impatto della pandemia sarà ancora visibile fino al 2021. In particolare, i rischi legati alla massa salariale sempre in crescita, ai sussidi, alle pensioni e alle imprese pubbliche scarsamente performanti potrebbero compromettere gli sforzi di rilancio, se non dovessero essere gestiti in modo “proattivo”. “In questo contesto difficile, ripristinare la credibilità del quadro macroeconomico costituisce una tappa cruciale per la Tunisia, per poter superare questa crisi con successo e gettare le basi di una ripresa più durevole della crescita”, ha detto Shireen Mahdi, economista principale per la Tunisia alla Banca mondiale. Il rapporto dell’organizzazione con sede a Washington raccomanda una ristrutturazione delle finanze pubbliche, tramite una limitazione della massa salariale, un trasferimento degli aiuti sociali da sovvenzioni generalizzate a contributi più mirati, e la risoluzione dei rischi fiscali delle imprese pubbliche, allo scopo di liberare risorse per investimenti pubblici e per il rilancio. L’edizione di quest’anno del rapporto sulla situazione economica della Tunisia si basa su un'indagine, recentemente pubblicata, sulle imprese della Tunisia, allo scopo di esaminare gli ultimi dati disponibili sulle performance delle compagnie tunisine e per indicare quali siano le priorità per avere un settore privato in crescita e maggiormente produttivo. Le imprese tunisine, rivela l’analisi, hanno perso gran parte del loro dinamismo. Nel periodo compreso fra 2013 e 2020 i dati segnalano che in vari settori l’ambiente è migliorato, e la Tunisia ottiene risultati migliori rispetto ai suoi vicini regionali; tuttavia, più in generale, i dati indicano un indebolimento del settore privato. Le imprese investono meno, sono meno innovative, meno orientate all’export e di conseguenza meno produttive. Malgrado certi settori forniscano posti di lavoro all’economia, questi impieghi non sono creati nelle regioni dove il tasso di disoccupazione è più elevato. “Con uno spazio limitato nel bilancio e una posizione esterna fragile, è essenziale trovare i mezzi per finanziare gli investimenti essenziali, particolarmente utilizzando delle partnership pubblico-privato e dei fondi esterni. Ciò dovrebbe essere combinato con la messa in atto di riforme miranti a stimolare il settore privato, come la semplificazione radicale delle licenze e un migliore accesso al finanziamento. Sono tutti elementi essenziali dello sforzo di ripresa”, riferisce Tony Verheijen, responsabile delle operazioni per la Tunisia alla Banca mondiale. Il rapporto conclude esaminando alcune delle misure strutturali più urgenti necessarie per aiutare il settore privato tunisino. Si tratterebbe in particolare di accrescere la capacità di ingresso nel mercato di nuove imprese, oltre che di offrire nuovi prodotti o servizi, di eliminare le “strettoie” che strutturalmente complicano l’accesso delle imprese ai finanziamenti, di affrontare il deterioramento significativo delle performance delle dogane e di elaborare una visione chiara per la politica di innovazione, allo scopo di alimentare settori dove cominciano a emergere innovazione e vantaggio comparato. (Tut)