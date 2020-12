Business news: tensioni al confine tra Sudan ed Etiopia, il 22 dicembre riunione del comitato di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sudanese Abdallah Hamdok e il suo omologo etiope Abiy Ahmed hanno ribadito l'impegno a convocare una riunione del comitato congiunto di frontiera per la giornata di martedi, 22 dicembre (che si è regolarmente svolta, ndr). È quanto emerso dall’incontro avvenuto fra i due leader a margine del 38mo vertice straordinario dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) che si è svolto di recente a Gibuti per discutere delle tensioni regionali e dell'attuazione dell'accordo di pace in Sud Sudan. È quanto riferisce l’agenzia di stampa sudanese “Suna”. Non è chiaro se durante la riunione dell'Igad si sia discusso delle tensioni al confine tra Sudan ed Etiopia. Nel frattempo l'esercito di Khartum ha fatto sapere di aver ripreso il controllo delle aree di confine dalle milizie etiopi amhara. Fonti militari citate dal quotidiano “Sudan Tribune” hanno riferito che truppe sudanesi pesantemente armate, comprese le Forze di supporto rapido (Rsf, formate dalle famigerate milizie janjaweed, letteralmente “demoni a cavallo”) sono state inviate al confine orientale del Sudan con l'Etiopia. (Res)