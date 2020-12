Business news: Etiopia, Unhcr e partner chiedono 156 milioni di dollari per sostenere i rifugiati in fuga dal Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), insieme a 30 partner umanitari, ha lanciato oggi un appello urgente per la raccolta di 156 milioni di dollari per rispondere alle esigenze umanitarie dei rifugiati etiopi in fuga dal conflitto nel Tigrè durante tutta la prima metà del 2021. L’appello, afferma l’Unhcr in una nota, rafforzerà le attività di preparazione volte ad assicurare accoglienza ai rifugiati in arrivo in altri Paesi della regione in caso di movimenti ulteriori. Nell’arco delle ultime sei settimane, sono stati oltre 52 mila i rifugiati che dal Tigrè hanno trovato riparo nel Sudan orientale. Nonostante il numero di arrivi recentemente sia calato a circa 500 persone al giorno, le agenzie umanitarie continuano a far fronte a un’emergenza umanitaria di vasta portata in un’area estremamente remota che non faceva registrare un afflusso di rifugiati tanto imponente da decenni. Il Piano regionale di preparazione e risposta alla crisi di rifugiati in corso in Etiopia (Tigrè) copre il periodo da novembre 2020 alla fine di giugno 2021 e permetterà di assicurare assistenza a 115 mila rifugiati e 22 mila membri delle comunità di accoglienza. Il Piano mira a supportare i governi di Sudan, Gibuti ed Eritrea nelle attività volte a mantenere e agevolare l’accesso all’asilo e ad assicurare assistenza vitale a quanti sono stati costretti a fuggire. (Res)