Business news: Emirati-Senegal, Dp World firma accordo per sviluppare porto di Ndayane

- La compagnia emiratina Dp World, specializzata nella gestione di porti, ha firmato un accordo con il Senegal per sviluppare il porto di Ndayane, nel Paese africano. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". Si tratta ad oggi del maggiore investimento mai operato nel continente africano dalla compagnia con sede a Dubai. Il ramo di Dakar di Dp World (joint venture locale, formata dall’impresa emiratina e dalla compagnia Pad) investirà in totale, secondo le condizioni dell’intesa, 1,1 miliardi di dollari nelle due fasi del progetto, che dovrebbe rafforzare la posizione di Dakar come hub logistico e porta d’accesso all’Africa occidentale e nord-occidentale. “Questo è il più grande investimento portuale di Dp World in Africa a oggi, e testimonia il nostro impegno per il Senegal e la nostra fiducia nel suo potenziale di crescita economica”, ha detto Sultan bin Sulayem, presidente e amministratore delegato di Dp World. (Res)