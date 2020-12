Business news: Etiopia, governo dispiega l'esercito nel Benishaungul-Gumuz dopo le violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope ha schierato truppe del suo esercito nella regione occidentale di Benishaungul-Gumuz, dove oltre 100 persone sono state uccise in un attacco di uomini armati. "Il massacro di civili nella regione di Benishangul-Gumuz è tragico", ha detto Abiy su Twitter, aggiungendo che "il governo, per risolvere le cause profonde del problema, ha dispiegato una forza necessaria". L'attacco, sferrato all'alba del 23 dicembre contro il villaggio di Bekoji nella contea di Bulen nella zona di Metekel, un'area in cui vivono numerosi gruppi etnici. Testimoni hanno riferito ai media locali di aver visto decine di cadaveri e di essere stati inseguiti da uomini armati che sparavano agli abitanti del villaggio. Nella regione sono frequenti violenze intercomunitarie, che nel tempo hanno provocato lo sfollamento di migliaia di residenti. Martedì il premier Ahmed ha visitato la regione proprio nel tentativo di discutere con le autorità delle continue violenze contro civili. (Res)