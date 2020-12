Covid: Guerini, prime dosi vaccini a Pratica di Mare per distribuzione a tutte le regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via operazione Eos che vede le Forze armate impegnate nel Piano Vaccini. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che è "in costante contatto con sala operativa del Comando operativo di vertice interforze (Coi) per seguire le attività". Le prime dosi, ha aggiunto Guerini, sono "in arrivo a Pratica di Mare, per essere distribuite in tutte le regioni. Grazie a chi sta lavorando per il nostro futuro". (Res)