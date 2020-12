Business news: Honda chiude stabilimento produttivo in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor ridurrà del 40 per cento la propria produzione di veicoli a quattro ruote in India, chiudendo uno dei due stabilimenti produttivi che opera in quel Paese. Le vendite di automobili sul mercato indiano sono crollate a causa della pandemia di coronavirus, costringendo gli stabilimenti ad operare al di sotto della loro capacità. Consolidando la produzione in una singola fabbrica, il costruttore giapponese intende aumentare l'efficienza delle proprie operazioni, e rafforzare così la propria profittabilità. Lo stabilimento che chiuderà i battenti è quello di Greater Noida, nello Stato di Uttar Pradesh, alle porte di Nuova Delhi. Honda vi produce automobili da l1997, con una capacità annua di 100mila autovetture. L'intera produzione di Honda in India verrà concentrata presso lo stabilimento di Tapukara, nel Rajasthan. (Inn)