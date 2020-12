Business news: Cina, Libro bianco annuncia ulteriore apertura del settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina darà la priorità alle fonti energetiche non fossili e promuoverà la sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili. È quanto emerso dall'ultimo Libro bianco pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato e intitolato "Energy in China's New Era". Nel documento la Cina si impegna per un mercato energetico globale stabile e per l'ulteriore apertura del suo settore energetico al mondo. "La Cina spingerà decisamente per l'apertura del suo settore energetico e rimuoverà le barriere all'ingresso per gli investimenti stranieri", ha affermato Zhang Jianhua, capo dell'Amministrazione nazionale dell'energia cinese. Il paese ha notevolmente facilitato l'accesso al mercato per gli investimenti stranieri e ha costruito un ambiente commerciale internazionale basato sul mercato che rispetta lo stato di diritto per facilitare il libero scambio e gli investimenti: il paese ha adottato un trattamento nazionale riducendo le restrizioni all'accesso degli investimenti stranieri al settore energetico. (Cip)