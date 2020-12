Business news: Cina, regolatori avviano indagine antitrust su Alibaba e convocheranno Ant Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità preposte alla tutela del mercato in Cina hanno avviato un'indagine antitrust a carico di Alibaba Group per "sospetti comportamenti monopolistici", e convocheranno l'affiliata del gigante tecnologico Ant Group per un incontro nei prossimi giorni. In una dichiarazione pubblicata il 24 dicembre, la Commissione per la regolamentazione del mercato azionario cita atti manipolatori, tra cui quello di costringere i grossisti a scegliere una sola piattaforma, e annuncia di aver avviato un'indagine sulla pratica. Secondo una dichiarazione separata della Banca popolare cinese i regolatori finanziari si incontreranno anche con l'affiliata fintech di Alibaba Ant Group nei prossimi giorni, per colloqui sui temi di "supervisione finanziaria, concorrenza, protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori e per regolare il funzionamento e lo sviluppo dei servizi finanziari". L'iniziativa dei regolatori cinesi è importante per rafforzare la supervisione anti-trust nel campo di internet, si legge nella nota, che ribadisce l'impegno di Pechino alla standardizzazione dell'ordine del settore e alla promozione del sano sviluppo a lungo termine dell'economia delle piattaforme. (Cip)