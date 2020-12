Business news: India, traffico passeggeri sui voli interni aumentato del 22 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri sui voli interni dell’India è aumentato del 22 per cento a novembre rispetto al mese precedente. Lo riferisce l’agenzia di rating indiana Icra. L’aumento è attribuito alle festività e all’allentamento delle restrizioni: la capacità di trasporto sugli aerei, infatti, è stata portata dal 60 al 70 per cento dei posti. In confronto a quella del novembre del 2019, invece, la domanda è stata circa della metà. In tutto hanno viaggiato 6.354.000 persone, il 51 per cento in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. A ottobre il dato era stato del -57 per cento. (Inn)