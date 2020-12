Business news: Qatar, Fmi prevede un'economia in crescita del 2,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che l'economia del Qatar crescerà del 2,7 per cento nel 2021. E' quanto si legge in un comunicato dell'Fmi, diffuso al termine di una missione virtuale condotta dal 6 al 14 dicembre. La forte risposta politica delle autorità del Qatar ha contribuito a mitigare le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia Covid-19 e il calo dei prezzi internazionali del petrolio, spiega l'Fmi. L'istituto prevede una graduale ripresa, con una crescita del Pil reale prevista al 2,7 per cento nel 2021, che sarà supportata dall'aumento della produzione di gas e dalla domanda interna. L'ambizioso programma di riforme strutturali sostiene gli sforzi di diversificazione economica del Qatar per migliorare la crescita potenziale a lungo termine, conclude l'Fmi. (Res)