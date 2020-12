Business news: Iraq, presto attivi treni fra Baghdad e Mosul e verso la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell’Iraq, Nasser Bandar, ha rivelato l’esistenza di un progetto per collegare il porto di Al Faw, in costruzione sul Golfo Persico, alla Turchia, sottolineando che la riattivazione della linea ferroviaria tra Baghdad e Mosul, e successivamente del collegamento con i territori turchi, sarà effettuata presto. Lo riferisce l'emittente curdo-irachena "Rudaw". Il governatore della provincia di Ninive, Najm al Jaburi, ha annunciato lo scorso 20 settembre il prossimo inizio dei lavori per l’estensione di una nuova linea ferroviaria tra la città di Mosul (capoluogo del governatorato) e la Turchia. L’Iraq sta lavorando alla ricostruzione della sua rete ferroviaria, dopo che gran parte di essa è stata distrutta o trascurata durante le guerre susseguitesi negli ultimi anni. Per quanto riguarda la possibilità di acquistare nuovi treni, Bandar ha sottolineato che i treni iracheni sono vecchi, e nel 2013 sono stati acquistati convogli dalla Cina. Nel caso di “realizzazione della nuova ferrovia lavoreremo per acquistare nuovi treni”, ha proseguito il ministro. (Res)