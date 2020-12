Business news: Iraq, governo approva progetto per la legge di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei ministri dell’Iraq ha approvato in seduta straordinaria il progetto per la legge di bilancio del 2021, che dovrà ora essere discusso e votato dal parlamento. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa del primo ministro, Mustafa Al Kadhimi. Secondo una bozza trapelata in precedenza, il deficit totale dovrebbe superare i 58 mila miliardi di dinari iracheni (circa 39,8 miliardi di euro), e i proventi petroliferi sono stati calcolati in base a un prezzo di 42 dollari al barile, considerando un volume medio di esportazione di 3 milioni e 250 mila barili al giorno. (Res)