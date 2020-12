Business news: Algeria, ambasciatore Pugliese assicura pieno sostegno alle imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Algeria “è sempre rimasta al fianco delle imprese italiane attive nel Paese” e continuerà a sostenerle “promuovendo le massime sinergie possibili tra istituzioni e settore privato”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, rivolgendosi ai connazionali nel Paese nordafricano all’inizio del suo mandato. “La comunità italiana in Algeria è anche, in larga parte, una comunità d’affari. Sono molto colpito dalle capacità di iniziativa, coraggio e resilienza che ho riscontrato negli imprenditori italiani che ho potuto incontrare fin dal mio arrivo. Non possiamo negare che esistano delle difficoltà, ma vi assicuro che cercheremo di sostenervi, promuovendo da parte nostra le massime sinergie possibili tra istituzioni e settore privato”, ha detto Pugliese, evidenziando come ad oggi siano state presentate al ministero degli Esteri algerino, da parte di società italiane, “oltre cento richieste di autorizzazione a ingressi nel Paese consentendo a tutti i dipendenti di imprese italiane che ne abbiano fatto richiesta di portare avanti le attività in Algeria”. Spazio inoltre alla “digital diplomacy”, una caratteristica del mandato del nuovo ambasciatore Pugliese “anche dopo la pandemia”. “Ed è proprio nel senso della digitalizzazione crescente che l’ambasciata ha orientato anche la fruizione e l’erogazione dei servizi consolari. Oltre ad aver interamente aggiornato il sito internet e a utilizzare sempre di più tutti i nostri canali social per diffondere informazioni e notizie, abbiamo attivato di recente anche in Algeria Fast-It, il portale della Farnesina per i servizi telematici per gli italiani all’estero, e il Prenota On-Line, il portale interamente digitale per prenotare il proprio appuntamento in consolato in piena autonomia, con pochi clic”. La cancelleria consolare, ha evidenziato Pugliese, “non ha mai smesso di assicurare ai connazionali tutti i servizi consolari essenziali”, organizzando in tempo record numerosi voli speciali che hanno permesso a tutti coloro che erano rimasti bloccati in Algeria e che ne hanno fatto domanda di rientrare in Italia. (Ala)