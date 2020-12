Business news: Cina-Australia, dogana cinese sospende altre importazioni di legname australiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sospeso le importazioni di legname dal Nuovo Galles del Sud e dall'Australia Occidentale dopo che gli ufficiali doganali locali hanno trovato parassiti nei carichi provenienti da quegli stati. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gacc). Il divieto, in vigore dal 23 dicembre, è stato imposto dopo che la Cina ha sospeso le spedizioni di legname da alcuni stati australiani tra cui Victoria e Queensland, Tasmania e Australia Meridionale. La Cina ha citato un problema di parassiti sostenendo di aver messo in atto il divieto per "impedire l'ingresso di parassiti nel Paese e per proteggere la silvicoltura e la sicurezza ecologica locali". Sulla scia dei conflitti commerciali e dell'inasprimento delle relazioni tra Cina e Australia, all'inizio di novembre, la Gacc aveva già emesso un avviso agli esportatori affermando di aver trovato un parassita nel legname di tronchi importati dal Queensland e vietandone tutte le importazioni dall'Australia. (Cip)