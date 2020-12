© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 27 dicembre, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 267m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: neve.Piemonte: nubi in rapido aumento sul Nord-ovest, con piogge in arrivo dal pomeriggio sulla Liguria ed entro sera anche su VDA e Piemonte, specie orientale. Sulla Valpadana neve fino in pianura in serata, così come nelle interne liguri tra savonese e genovese occidentale. Ventilazione in rinforzo da Sud sulla riviera ligure, con mare mosso dalla serata. Clima freddo.(Rpi)