Business news: India, undici società emergenti hanno superato il valore di un miliardo di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici start-up indiane sono diventate “unicorni” nel 2020, cioè hanno superato il valore di un miliardo di dollari. Si tratta del numero annuo più alto per il Paese, registrato nell’anno della pandemia di coronavirus. Le ultime due sono Glance (parte del colosso pubblicitario InModi), piattaforma che fornisce contenuti fruibili dalla schermata di blocco, e Dailyhunt, applicazione (di proprietà di Verse Innovation) per l’aggregazione di notizie. Entrambe si sono assicurate importanti investimenti: la prima da Google e Mithril Capital; la seconda da Google, Microsoft e Alpha Wave. Le altre nove sono Unacademy, una rete di educatori che offre materiali per la preparazione a diversi tipi di esami; Pine Labs, azienda di tecnologie e servizi per le transazioni commerciali; FirstCry, negozio online di prodotti per la prima infanzia; Zenoti, produttore di software cloud per Spa; Nykaa, rivenditore online di prodotti di bellezza; Postman, piattaforma collaborativa per Api (Application programming interface); Zerodha, società di servizi finanziari; Razorpay, specialista dei pagamenti online, e Cars24, piattaforma per la compravendita di auto usate. (Inn)