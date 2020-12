Covid: il Natale nella pandemia, l'occasione per togliere la "maschera" e essere più protagonisti con propria fragilità autentica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste feste in “zona rossa” saranno difficili per tutti, ma potranno essere l'opportunità di ricostruire un rapporto familiare che si stava perdendo dietro le “maschere” che ciascuno di noi indossava: la fragilità globale di ciascuno fatta emergere dalla pandemia può essere l'occasione per far emergere invece le risorse interne di ognuno. E anche i "Ferragnez", hanno aiutato a far comprendere a chi li segue che, anche in questo momento, si può fare qualcosa per gli altri. Da un colloquio che Nova ha avuto con la psicologa Gemma Barbouth e la mediatrice familiare Cristina Cesana, emerge un Natale che, per le persone più fragili, sarà ancora più difficile di quanto già solitamente sono le feste, ma quest'anno, la fragilità, la difficoltà, è planetaria. E può essere un'opportunità. “Siamo ancora in un trauma collettivo – spiega Barbouth - non siamo fuori dal trauma, ne abbiamo uno alle spalle e ne siamo ancora dentro. C'è un malessere diffuso molto forte determinato da questa situazione, sia dal punto di vista della sanità sia della precarietà economica, non solo nelle persone che vengono a farsi aiutare, ma riguarda tutti: siamo tutti dentro il trauma compresi gli operatori”. (segue) (Rem)