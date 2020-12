Covid: il Natale nella pandemia, l'occasione per togliere la "maschera" e essere più protagonisti con propria fragilità autentica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È l'occasione, dunque, per riscoprire le proprie risorse personali, “risorse personali che esistono -interviene Cesana - ma sono assopite, un po' schiacciate dalle esigenze e aspettative esterne, sociali, relazionali e professionali. Questa situazione invece lascia spazio per fare emergere riflessioni personali e risorse personali, questo è un aspetto positivo per questa situazione”. Il fatto di essere tutti nelle proprie case, ha determinato una condizione che rappresenta un'occasione di alleggerimento delle tensioni per tante persone e tante famiglie, in particolare per quelle separate. A spiegarlo, con un esempio da mediatrice famigliare è Cristina Cesana: “Quando una famiglia si sta separando o è separata, il Natale è un momento cruciale, vengono fuori cose incredibili perché c'è la necessità di ciascuno di tornare alle tradizioni della propria famiglia di origine e se sono in giornate diverse va bene, ma se tutte e due le famiglie di origine festeggiano la vigilia, vengono fuori grandi problemi. Quindi grandi litigi e fatica a gestire le festività. Quest'anno, invece, in cui non ci si può muovere, non si può fare la grande festa con i parenti ed è tutto sottotono, viene meno quella tensione legata alle famiglie di origine”. (segue) (Rem)