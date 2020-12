Business news: Cina, annunciate nuove regole sugli investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la riforma e lo sviluppo nazionale della Cina (Ndrc) ha annunciato il varo di un nuovo sistema di controllo sugli investimenti esteri. Lo si apprende da un comunicato, che spiega che le nuove regole “non hanno nulla a che fare con il protezionismo” e riguardano le acquisizioni straniere in settori considerati strategici per la sicurezza nazionale, quali l’energia, le risorse naturali, l’agricoltura, la tecnologia e i servizi finanziari. Il sistema, che entrerà in vigore entro 30 giorni, prevede l’istituzione di un nuovo organismo dedicato alla revisione degli investimenti sul piano della sicurezza, guidato dalla stessa Ndrc e dal ministero del Commercio. “Solo rafforzando la barriera contro i rischi alla sua sicurezza la Cina può porre solide basi per aprire ancor più il suo mercato”, afferma la Commissione, secondo cui le regole sono “in linea con la pratica internazionale” e aiuteranno a bilanciare “i benefici economici degli investimenti con la necessità di garantire la sicurezza nazionale”. Le regole sugli investimenti “non costituiscono una forma di protezionismo, né un passo indietro rispetto alle politiche di apertura”, afferma ancora l’Ndrc, sottolineando che “l’apertura senza protezione non è sostenibile”. (Cip)