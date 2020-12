Business news: India, Maire Tecnimont si aggiudica contratto per unità di produzione di derivati petrolchimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tecnimont Spa, società del gruppo Maire Tecnimont Spa, attraverso la controllata indiana Tecnimont Private Limited, si è aggiudicata un contratto Epcc (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning) Lump Sum da parte di Indian Oil Corporation Limited (Iocl), per la realizzazione di nuove unità per la produzione di acido acrilico e butilacrilato, derivati petrolchimici necessari per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto per il mercato chimico. Lo riferisce un comunicato di Maire Tecnimont. Le unità saranno realizzate a Dumad, vicino Vadodara, nello Stato di Gujarat, in India. Il valore totale del contratto è di circa 255 milioni di dollari. Lo scopo del progetto comprende attività di Engineering, Procurement, Construction and Commissioning fino ai Performance Guarantees Test Run. Una volta completata, la nuova unità di acido acrilico avrà una capacità di 90 mila tonnellate all’anno, mentre l’unità di butilacrilato una capacità di 150 mila tonnellate all’anno. Il periodo di esecuzione del progetto è di 26 mesi per la Mechanical Completion. (Com)