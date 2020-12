Natale: volontario 118 tra paura e bei ricordi, “quando feci nascere bimba in casa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sacrificio che quest’anno è maggiore perché per via delle restrizioni da covid “si lascia la famiglia a casa in un momento in cui non è possibile aggregarci con altri parenti, quindi, in maggior solitudine”. Con un mestiere del genere è facile immaginare che di cose brutte se ne siano viste tante, ma per fortuna prevalgono i ricordi belli “come - racconta Grossi- il Natale 2017, quando alle 23.30 eravamo già pronti a festeggiare la Natività ma non sapevamo ancora che non sarebbe stata solo la natività a cui pensavamo. La centrale ci chiamò per un intervento urgente a Centocelle, in supporto ad una donna incinta a cui si erano già rotte le acque. In pochi minuti arrivammo nell’appartamento e poco prima di mezzanotte ci siamo ritrovati la bimba in braccio insieme a fette di panettone e calici di spumante. La speranza è che quest'anno – se dovessero esserci interventi nel periodo delle festività natalizie - siano belli come quello”. Purtroppo però, neanche il Covid si fermerà davanti al Natale. “Il virus – dice Grossi - rende ogni giorno di lavoro sulle ambulanze sempre più difficile. Già sappiamo che in queste notti, o nella notte di San Silvestro, mentre gli altri festeggeranno stappando bottiglie di spumante, noi dovremo attaccare bombole di ossigeno a pazienti che non possono respirare”. (Rer)