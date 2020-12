Covid: Coldiretti, a Natale consumi in calo del 31 per cento, nessun regalo per un italiano su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato un Natale amaro per ristoratori ed agricoltori, colpiti dalle chiusure nel decise dal governo per raffreddare la curva dei contagi in attesa dell’inizio delle vaccinazioni di massa. Allo stesso modo, le difficoltà economiche generate dalla pandemia e le nuove misure di contenimento hanno inciso pesantemente sui consumi a tavola degli italiani. A tracciare questa fotografia del primo Natale ai tempi della pandemia, è stata la Coldiretti che in uno studio realizzato con l’istituto Ixe’ ha stimato che durante le festività gli italiani hanno speso circa 1.8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31 per cento rispetto allo scorso anno. (segue) (Rin)