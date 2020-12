Covid: Coldiretti, a Natale consumi in calo del 31 per cento, nessun regalo per un italiano su tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa media degli italiani per imbandire le tavole del Natale scende dunque a 82 euro a famiglia, il minimo da almeno un decennio. Quest’anno la quasi totalità degli italiani (94 per cento) ha scelto di restare a casa a causa della chiusura di trattorie e agriturismi che lo scorso anno avevano ospitato 5 milioni di italiani per una spesa complessiva di 250 milioni di euro, solo nel giorno di Natale. Dallo studio emerge poi come gli italiani abbiano detto addio alle grandi tavolate del passato a causa del lockdown. Sono infatti in media 4 le persone che – sottolinea la Coldiretti - si sono sedute insieme a tavola per le feste, più che dimezzate rispetto allo scorso anno quando in media si contavano 9 commensali. (segue) (Rin)