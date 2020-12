Covid: Coldiretti, a Natale consumi in calo del 31 per cento, nessun regalo per un italiano su tre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’addio alle tradizionali tavolate imposto dalle limitazioni legate all’emergenza Coronavirus ha avuto effetto anche sulla preparazione dei pasti, con una media di 2,5 ore trascorse in cucina per realizzare i vari piatti, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, in netto calo rispetto alle 3,8 ore dello scorso anno a causa, con il taglio di una portata su tre rispetto ai lunghi pranzi del passato. Grazie anche a questo Natale sobrio, gli italiani hanno però scoperto una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia. Quasi otto italiani si dieci (il 78 per cento) hanno riutilizzato gli avanzi dei cenoni, mentre un altro 10 per cento li ha congelati per riutilizzarli nelle prossime settimane. Solo nell’11 per cento delle famiglie non avanza niente mentre l’1 per cento dona il cibo avanzato in beneficenza. La pandemia, evidenzia poi Coldiretti, si è fatta sentire anche per quel che riguarda i regali, che non sono arrivati ad un italiano su tre: rispetto allo scorso anno è praticamente triplicata la percentuale di quanti non hanno fatto doni a sé stessi o agli altri. (segue) (Rin)