Covid: il Natale nella pandemia, l'occasione per togliere la "maschera" e essere più protagonisti con propria fragilità autentica (2)

- “Il Natale quest'anno sarà nuovo – afferma Barbouth ricordando l'importanza ancestrale dei riti che aiutano a stare davanti alla realtà - sarà l'occasione per rivedere delle cose, dobbiamo essere più reattivi per avere un contatto umano semplice e reale e sentirci uno accanto all'altro. Oggi come oggi il cambiamento ci obbliga ad andare più all'essenziale, senza alcuni aspetti che erano più superficiali. Siamo più liberi da obblighi a essere in un certo modo e questa è l'occasione di essere più autentici e ci chiede un movimento in più: da una parte ci toglie alcune cose che avevamo in modo automatico e non autentiche, dall'altra parte ci chiede di tirare fuori le risorse più buone. Questa della condivisione può essere una risorsa: essere più liberi di vivere la parte fragile, più vera e autentica, penso che questa sia davvero l'occasione di quest'anno”. Un esempio che viene anche dai pranzi e cene delle feste. “Saranno pranzi e cene diversi – continua Barbouth - che vanno un po' ricreati, in cui ciascuno mette il suo pezzo ed è chiamato a dire una cosa che gli piace, magari sarà semplice, non sarà quella abituale, ma sarà un Natale in cui ognuno sarà più protagonista, più partecipe e questo crea un legame e voglia di stare stare insieme. Oltre al fatto che si può imparare a giocare di nuovo insieme, cosa per cui non abbiamo mai il tempo, ma in realtà il gioco è il pezzo fondamentale che può permettere di stare insieme, ascoltarsi e aprire un dialogo tra generazioni, un dialogo che si stava spezzando in modo veramente grave”. (segue) (Rem)