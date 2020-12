Covid: il Natale nella pandemia, l'occasione per togliere la "maschera" e essere più protagonisti con propria fragilità autentica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi c'è il tema dei social, dove, nella norma, cresce la tendenza a idealizzare il benessere altrui. Su questo tema Barbouth sottolinea che “i ragazzi sono vittime di questa immagine nella rete di questa finzione”, ma il covid, con le limitazioni che sta imponendo “porta a rompere la finzione, va a toccare un pochino di più la nostra fragilità. Siamo tutti più fragili e tutto questo ci porta a rompere questa maschera sociale che, in momenti come il Natale viene mostrata ancora di più”. “Il covid – sottolinea Cesana - ha creato un'uguaglianza che va ad attaccare l'idealizzazione legata alla rete dove si vedono immagini per cui si tende a idealizzare, a pensare che l'altro stia meglio di te e questo magari non è reale”. In questo, conclude Cesana, "la coppia Ferragni - Fedez ha avuto ruolo molto positivo, hanno dato il messaggio a tantissimi che li seguono che comunque, anche in questa situazione, puoi fare qualcosa per qualcuno. Fedez con la sua auto è andato a distribuire i soldi che lui ha raccolto. È simbolico, forse non è troppo autentico, magari c'è dietro un discorso di immagine e di marketing, però il messaggio che ciascuno di noi può aiutare chi sta peggio, secondo me loro sono riusciti a farlo passare”. (Rem)