Covid: domani parte "V-day" dallo Spallanzani, nel Lazio coinvolti 955 operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte il conto alla rovescia per il "V-day", giorno in cui tutti i paesi europei inizieranno a somministrare il vaccino anti-Covid. In Italia la campagna vaccinale prenderà il via domani 27 dicembre alle ore 8 all'Istituto Spallanzani di Roma: la prima a essere vaccinata sarà un’infermiera, Claudia Alivernini, romana di 29 anni, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. Con lei, a seguire, altri 4 dipendenti dell’Istituto e precisamente: un operatore socio sanitario (Oss), una ricercatrice e due medici. Nel lazio sono coinvolti 955 operatori sanitari: 280 nelle provincie, 560 a roma, 115 tra le unità mobili Uscar e l'Ares. Le Asl e le aziende ospedaliere partiranno nei due giorni a seguire. In particolare, secondo quanto rende noto la Regione Lazio, il 28 dicembre verranno somministrati i primi vaccini al personale sanitario nelle province del Lazio nord, Rieti e Viterbo. I primi 5 operatori sanitari a cui verrà somministrato il vaccino, lunedì, nella provincia di Rieti presso l'ospedale San Camillo de Lellis sono: Miele Sara, infermiera; Naviganti Elio, infermiere; Di Sabantonio Sara, infermiera; Novelli Donatella, infermiera e Angelucci Massimiliano, medico. Questi, invece, i primi 5 operatori a cui verrà somministrato il vaccino nella provincia di Viterbo, presso l'ospedale Belcolle: Perugi Paola, infermiera; Acquilanti Silvia, medico; Starmini Giulio, medico; Cimarello Giuseppe, medico; e Santori Elisa, medico. (segue) (Rer)