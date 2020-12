Serbia-Kosovo: Dacic, mi aspetto nuove tensioni sulla formazione del governo a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, ha detto di aspettarsi "ancora tensioni" sulla formazione del nuovo governo in Kosovo. Dacic, ospite oggi dell'emittente "Tv Happy", ha osservato che "è difficile" trovare un quadro politico in Kosovo che sia positivo nei confronti della parte serba. "Ogni volta che ci saranno nuove elezioni in Kosovo, ci saranno anche tensioni sulla formazione di un nuovo governo a Pristina. La cosa più importante per noi è la pace", ha dichiarato Dacic. La Corte costituzionale ha dichiarato illegale il voto del Parlamento dello scorso giugno che ha portato alla formazione del governo guidato da Avdullah Hoti. Il governo è dunque obbligato a indire nuove elezioni entro 40 giorni. Proseguono intanto le tensioni fra le forze politiche che non riescono a trovare un accordo sul nome di un nuovo presidente della Repubblica dopo le dimissioni di Hashim Thaci. (segue) (Seb)