Torino: segue la ex dal posto di lavoro a casa, 51enne arrestato per atti persecutori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Chivasso, i carabinieri hanno denunciato due cittadini marocchini in quanto irregolari sul territorio italiano. I militari della locale Compagnia hanno inoltre denunciato due italiani, residenti a Chiavasso e Settimo Torinese, per guida in stato di ebrezza. Sono stati controllati a bordo delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore al limite stabilito per legge. Un altro italiano è stato sanzionato amministrativamente in quanto circolava a bordo della propria auto con patente revocata, assicurazione scaduta e senza un giustificato motivo in violazione alle normative anticovid. Nella mattinata odierna è in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro di Torino. (Rpi)