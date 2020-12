Trasporto aereo: l'accordo sulla Brexit consentirà alla spagnola Iberia di continuare a volare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del gruppo Iag e di Iberia hanno sempre affermato di rispettare i requisiti di proprietà, anche se i principali azionisti sono diversi fondi britannici e, soprattutto, Qatar Airways, che detiene il 25 per cento del pacchetto. Resta difficile affermare con certezza, quindi, se la maggioranza degli investitori sono appartenenti a Paesi membri dell’Ue. Da tempo la Commissione Ue ha espresso dei dubbi sul fatto che Iberia avrebbe ottemperato a queste richieste sulla proprietà dopo la Brexit e ha chiesto alle autorità nazionali di chiarire la situazione, sebbene non abbia ufficialmente dato il via libera a nessun piano alternativo. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dichiarato l'11 dicembre scorso che "non ci sarebbero stati problemi di operatività per Iberia nello spazio aereo europeo dopo che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione europea". Il gruppo Iag ha persino posto il veto all'ingresso di capitali non Ue per garantire la conformità ai requisiti, una misura poi revocata lo scorso gennaio. Inoltre, il 100 per cento dei diritti politici in Iberia è nelle mani della società spagnola El Corte Ingles, holding madrilena di grandi magazzini e ipermercati, attraverso la società Garanair. (Spm)