Spagna: individuati nella Comunità di Madrid 4 casi della nuova variante del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati quattro casi "della variante britannica” del coronavirus e “ci sono altri tre sospetti i cui risultati saranno disponibili martedì o mercoledì prossimo" nella regione. Lo ha annunciato Antonio Zapatero, viceministro della Sanità della Comunità di Madrid, spiegando che giovedì scorso un cittadino spagnolo arrivato a Madrid dal Regno Unito è risultato positivo alla variante. Successivamente, altri tre membri della sua famiglia – il padre, la madre e la sorella – si sono recati in ospedale con sintomi e anche la positività di questa variante è stata confermata in tutti e tre i casi. “La situazione dei pazienti non è grave, sappiamo che questo ceppo è più contagioso, ma non causa sintomi più gravi", ha affermato Zapatero. Sul ragazzo che avrebbe portato il virus dal Regno Unito, c’è solo “un sospetto, ma non si possono fornire conferme in quanto manca il materiale genetico per il sequenziamento”. Il quarto caso, ha aggiunto Zapatero, è invece "un altro giovane recatosi in un altro ospedale, ritenuto un potenziale caso sospetto perché proveniva dal Regno Unito: dopo aver eseguito un test Pcr, il virus è stato sequenziato”. (Spm)