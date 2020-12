Natale: volontario 118 tra paura e bei ricordi, “quando feci nascere bimba in casa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra i Natali più belli che io ricordi c’è sicuramente quello del 2017 quando festeggiammo contemporaneamente la nascita di Gesù e quella di una bambina in un appartamento nel quartiere Centocelle a Roma”. Lo dichiara ad "Agenzia Nova" Pietro Grossi, veterano tra gli ambulanzieri di Roma. Grossi è anche presidente dell’associazione Misericordia Roma Sud e, a 69 anni, ieri notte ha festeggiato il suo 32esimo Natale su un mezzo di soccorso in servizio 118, cioè di pronto intervento sanitario. “I volontari in servizio sulle ambulanze che operano per l’Ares 118 si prenotano un anno prima per lavorare la notte di Natale o quella di San Silvestro e lo fanno solamente ed unicamente per poter dire ‘io c'ero’; in quanto volontari non guadagnano nulla”. Più è alto il sacrificio e più ci si sente importanti per gli altri. “Impegnarsi in queste ricorrenze importanti, Natale, Capodanno, Pasqua o anche Ferragosto, raggiunge il sacrificio più alto perché si rinuncia allo stare con la propria famiglia per mettersi a disposizione per il prossimo”. (segue) (Rer)