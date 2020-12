Covid: Coldiretti, a Natale consumi in calo del 31 per cento, nessun regalo per un italiano su tre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il budget di quanti hanno deciso di fare regali è sceso a 175 euro a famiglia, in calo del 23 per cento rispetto allo scorso anno, con la maggioranza del 45 per cento delle famiglie italiane che – sottolinea la Coldiretti – ha speso tra i 100 ed i 300 euro; il 41 per cento sotto i 100 euro; e il 14 per cento dai 300 ai mille euro. Il risultato della crisi è anche la tendenza ad indirizzarsi – conclude la Coldiretti – verso regali utili con abbigliamento, giocattoli e cibo tra i più gettonati davanti a libri, tecnologie e oggetti per la casa. (Rin)