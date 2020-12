Repubblica Centrafricana: domani le presidenziali in un clima di guerra civile, Touadera cerca riconferma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, i partner internazionali della Repubblica Centrafricana riuniti nel formato G5+ (Unione europea, Stati Uniti, Francia, Banca mondiale, Nazioni Unite più Russia) hanno chiesto all’ex presidente Bozizé e ai gruppi armati impegnati nell'offensiva in corso nel Paese di “deporre le armi”. In un comunicato congiunto, i partner hanno accusato apertamente l’ex capo dello Stato di essere responsabile dell'offensiva in corso insieme ai “gruppi armati alleati” i cui nomi non vengono menzionati. I firmatari dei comunicati condannano le loro azioni” e li invitano a deporre “immediatamente” le armi, evocando “manovre” volte ad “impegnare il Paese verso una nuova transizione politica”. I firmatari ribadiscono quindi che le elezioni presidenziali devono tenersi il 27 dicembre, come previsto, respingendo così la richiesta dell’opposizione – cui appartiene Bozizé – di rinviare il voto a causa dell'insicurezza nel Paese. Si tratta di una posizione condivisa dal governo di Bangui e dal presidente uscente Touadera, contrario all’eventualità di un rinvio del voto. “Il 27 dicembre andiamo alle elezioni. Ora che abbiamo trovato l'ordine costituzionale, dobbiamo mantenere quell'ordine per la democrazia […] Negoziare? Come? O cosa? In che forma? Non sappiamo con chi negoziare”, ha tenuto a ribadire nei giorni scorsi. (segue) (Res)