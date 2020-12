Natale: con RomaBpa pranzo a tavola e musica al citofono per anziani e fragili del I municipio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo Natale così diverso da tutti gli altri passati, abbiamo voluto portare gioia e calore ai nostri anziani per farli sentire meno soli. In un anno in cui dobbiamo tutti rispettare misure necessarie di distanziamento per la salute collettiva, abbiamo voluto comunque stare vicini a chi è più fragile. Con la musica, con il pranzo recapitato a casa, con la vicinanza al di là dei muri. Il Patto di comunità è proprio questo, fare rete per superare insieme le difficoltà e non lasciare nessuno indietro”, ha commentato Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I centro. “Un grande impegno da parte di tutte le realtà del territorio che aderiscono al Patto di comunità, per rendere questo Natale meno solitario. Vogliamo raggiungere il cuore di tutte e tutti i nostri anziani, per dirgli che noi ci siamo e che ci prendiamo cura di loro, anche a distanza. Tutti i giorni con l’assistenza leggera, con quella medica tramite dispositivi di rilevamento per le patologie croniche, e anche nei giorni di festa, con pranzo e musica, dove la vera cura è quella contro la solitudine”, ha aggiunto l’assessore alle politiche sociali del Municipio Roma I Centro, Emiliano Monteverde. (Rer)