Roma: l'epidemia Covid porta un drammatico aumento della povertà in città (4)

- Chi oggi chiede aiuto è chi prima aveva, seppur con qualche difficoltà, una condizione di vita sostenibile. "La pandemia ha svelato quanto sia larga la fascia di popolazione con basse tutele e salari – spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia -. Tra chi ci chiede aiuto c'è il parrucchiere, il professionista, lo psicologo e l'operatore turistico che da un giorno all'altro si sono trovati senza lavoro. Il lavoro nero è emerso in maniera evidente. C'è molta gente che si è dovuta fermare e non ha come mangiare: una schiera di persone che sta crescendo con la seconda ondata Covid. In una città come Roma è una presenza significativa. Questo avviene perché c'è un problema strutturale sul lavoro, bisogna intervenire per creare lavoro dignitoso, più è dignitoso il lavoro e meno c'è bisogno dell'assistenzialismo". (segue) (Rer)