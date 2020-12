Roma: l'epidemia Covid porta un drammatico aumento della povertà in città (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E in questa situazione, in linea con le statistiche sulle differenze di tutela sul posto di lavoro, a pagare di più sono le donne. "Sono tantissime le donne sole, o con figli minorenni a carico, che si sono rivolte a noi – racconta la presidente della Croce rossa di Roma, Debora Diodati –. Si sono trovate improvvisamente senza lavoro e non sanno come arrivare a fine mese, madri di famiglia che fino a marzo avevano una situazione più o meno normale e che, tra lavori saltuari o in nero che hanno perso, hanno dovuto chiedere aiuto". La crisi, tuttavia, "ha messo a dura prova" anche chi "ha un contratto di lavoro, ma se lo è visto riformulare nella migliore delle ipotesi o interrompere nel peggiore dei casi – sottolinea il presidente del Banco alimentare del Lazio, Giuliano Visconti –. Questa è una larga fetta della popolazione della nostra regione che va a sommarsi a chi vive di lavoro non tracciato. La sofferenza è generalizzata, ma a Roma e Viterbo registriamo dei picchi preoccupanti". (segue) (Rer)