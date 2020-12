Roma: l'epidemia Covid porta un drammatico aumento della povertà in città (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il futuro, il mondo del volontariato romano, auspica che "gli interventi di politiche sociali degli enti locali ci vedano più presenti – sottolinea Visconti –. Gli interventi spot hanno un ritorno immediato, ma bisogna puntare a far sì che le persone non abbiano più bisogno del pacco alimentare". Il welfare cittadino, secondo Borzì, si deve basare su "politiche di sviluppo e non su politiche d'emergenza. La rete del volontariato è il vero tesoro della città. C'è un esercito di persone solidali che se non fossero lasciate sole potrebbero sviluppare un modello di welfare, per questo da anni chiediamo la realizzazione di un albo delle buone pratiche sociali, chiediamo che ogni municipio abbia una mappa delle esperienze del territorio a cui rivolgersi". "Fare rete è indispensabile, per non sovrapporsi e non sprecare gli aiuti. A oggi tra associazioni cerchiamo di avere un dialogo costante, ci sono tavoli di lavoro condivisi anche con le istituzioni ma tutto questo sarebbe ottimale metterlo a sistema, prevedere incontri periodici per rispondere alle esigenze dei territori", conclude Diodati. (Rer)