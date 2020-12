Libia: ministro Difesa turco Akar in visita a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, è arrivato oggi a Tripoli, a capo di una delegazione di alti ufficiali dell'esercito di Ankara per una visita non annunciata in Libia. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa libica "Lana", si prevede che la delegazione turca in Libia incontrerà il capo del Consiglio supremo di Stato, Khalid al-Mishri, il ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna) Salah al-Din al-Nimroush e il ministro degli Interni Fathi Bashagha. (Res)