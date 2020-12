Repubblica Centrafricana: domani le presidenziali in un clima di guerra civile, Touadera cerca riconferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in un contesto di grave insicurezza e instabilità che la Repubblica Centrafricana si appresta domani, 27 dicembre, ad andare alle urne per le elezioni presidenziali e legislative. Le settimane che hanno preceduto il voto sono state infatti caratterizzate da tensioni e violenze che hanno finito con l’esacerbare ulteriormente una situazione già estremamente fragile, dal momento che i numerosi accordi di pace firmati nel corso degli anni non sono mai stati in grado di consentire al Paese di voltare pagina e di uscire dal conflitto civile in cui è sprofondato dal 2013. La situazione è precipitata dopo che lo scorso 3 dicembre la Corte costituzionale ha accolto la candidatura di 17 candidati alla presidenza, tra cui quella del capo dello Stato uscente Faustin-Archange Touadera, al potere dal 2016 e in lizza per un secondo mandato. Tra gli esclusi eccellenti – cinque in totale – figura anche l’ex presidente Francois Bozizé, 74 anni, il quale secondo la Corte non ha soddisfatto il requisito della "buona moralità" richiesto per i candidati a causa di un mandato di arresto internazionale che pende nei suoi confronti e delle sanzioni delle Nazioni Unite contro di lui per presunti omicidi, torture e rapimenti. (segue) (Res)